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Русская весна

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Зеленский: ракета FP-9 достанет до Москвы уже этой осенью

Зеленский: ракета FP-9 достанет до Москвы уже этой осенью

Баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 850 км, способная достичь Москвы, будет готова уже этой осенью, заявил главарь Киевского режима Владимир Зеленский.

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