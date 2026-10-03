Баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 850 км, способная достичь Москвы, будет готова уже этой осенью, заявил главарь Киевского режима Владимир Зеленский.
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