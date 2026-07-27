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Татар-информ

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Потехин: Возрождения «Руки вверх!» не будет

Потехин: Возрождения «Руки вверх!» не будет

Экс-участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин исключил возможность возрождения коллектива. Своим мнением он поделился с «Абзацем», комментируя совместное выступление с Сергеем Жуковым на юбилейном концерте «30 нам уже!».

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