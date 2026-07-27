Потехин: Возрождения «Руки вверх!» не будет

Экс-участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин исключил возможность возрождения коллектива. Своим мнением он поделился с «Абзацем», комментируя совместное выступление с Сергеем Жуковым на юбилейном концерте «30 нам уже!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии