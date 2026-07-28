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«Школа безопасности» и знакомство с кинологами: насыщенный день для школьников из Осташкова

«Школа безопасности» и знакомство с кинологами: насыщенный день для школьников из Осташкова

Безопасность, дисциплина и верные друзья: как прошел день школьников из Осташкова в Твери. В Тверской области продолжается цикл мероприятий, организованных региональным Центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) — сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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