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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Свежие комментарии

Дональду Трампу предложили остаться на третий срок

Дональду Трампу предложили остаться на третий срок

Для этого потребуется соответствующая поправка в американскую конституцию Член палаты представителей США Энди Оглз предложил сделать поправку в конституции, чтобы президент Дональд Трамп мог остаться на третий срок.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
На третий срок - деменция.
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15 час.

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