Дональду Трампу предложили остаться на третий срок

Для этого потребуется соответствующая поправка в американскую конституцию Член палаты представителей США Энди Оглз предложил сделать поправку в конституции, чтобы президент Дональд Трамп мог остаться на третий срок.
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