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METLEN поставит 25% греческого галлия американской техкомпании США

METLEN поставит 25% греческого галлия американской техкомпании США

29 июля 2026 года греческая промышленная группа METLEN Energy & Metals объявила о подписании долгосрочного коммерческого соглашения о поставке около 25% годового выпуска галлия с планируемого производства в Греции американской технологической компании.

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