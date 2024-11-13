РИА Новости: поступившие в "АллатРа" от свыше 500 человек деньги ушли на Украину

За почти два года более 500 человек отправили деньги на счета российских лидеров нежелательной в России международной организации "АллатРа", которые в дальнейшем были перенаправлены через несколько стран на Украину.
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