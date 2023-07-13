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Максим Невенчанный: Польша разрушает сделку по ремонту «леопардов»

Максим Невенчанный: Польша разрушает сделку по ремонту «леопардов»

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Максима Невенчанного: Немецкие танки Leopard, которые были очень «необходимы украинской стороне для проведения контрнаступления», оказались малоэффективными на поле боя.

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