На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Максима Невенчанного: Немецкие танки Leopard, которые были очень «необходимы украинской стороне для проведения контрнаступления», оказались малоэффективными на поле боя.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Максима Невенчанного: Немецкие танки Leopard, которые были очень «необходимы украинской стороне для проведения контрнаступления», оказались малоэффективными на поле боя.
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