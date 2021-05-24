Езиды и езидизм — древняя религия курдов

Во всероссийской переписи населения 2002 года зафиксирована такая национальность как «езиды». Несмотря на это, большинство жителей России даже не знают о существовании такой национальности, как езиды, и религии с названием Шарфадин или езидизм.
Во всероссийской переписи населения 2002 года зафиксирована такая национальность как «езиды». Несмотря на это, большинство жителей России даже не знают о существовании такой национальности, как езиды, и религии с названием Шарфадин или езидизм.
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