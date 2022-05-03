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Путин подписал указ об ответных мерах на санкции

Путин подписал указ об ответных мерах на санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

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