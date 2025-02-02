Названо самое уязвимое место китайских авто

Автоэксперт Мартынов назвал электронику самым проблемным местом китайских авто Работа электроники и программного обеспечения (ПО) является одним из самых проблемных мест китайских автомобилей, рассказал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов.
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