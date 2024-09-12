Жительница Поморья погасила долг в 120 тысяч рублей, но наказания не избежала

По решению суда женщина из Виноградовского округа обязана была выплачивать четверть своих доходов на содержание ребёнкаПока женщина была трудоустроена, алименты удерживались из её заработной платы, однако несколько месяцев назад она уволилась.
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