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Руан Телес подписал контракт с «Каспием»

Актауский «Каспий» объявил о подписании 24-летнего бразильского полузащитника Руана Телеса. Руан Телес начинал свою карьеру в бразильском «Тупи».

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