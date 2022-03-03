Руан Телес подписал контракт с «Каспием»

Актауский «Каспий» объявил о подписании 24-летнего бразильского полузащитника Руана Телеса. Руан Телес начинал свою карьеру в бразильском «Тупи».
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