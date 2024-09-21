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Александр Зверев: «Если команда Европы выиграет Кубок Лэйвера, Димитров разденется»

Александр Зверев: «Если команда Европы выиграет Кубок Лэйвера, Димитров разденется»

Сейчас у команды Европы и команды Мира ничья – 2:2. Журналист: Мы все видели отличные и сумасшедшие фотографии со встречи с Новаком Джоковичем.

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