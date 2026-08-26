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Дарья Мороз, Ида Галич, Мария Миногарова и Виктория Шелягова посетили премьеру сериала "Чудо"

Дарья Мороз, Ида Галич, Мария Миногарова и Виктория Шелягова посетили премьеру сериала "Чудо"

В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла премьера сериала "Чудо". На дорожку вышла исполнительница главной роли Ида Галич, а также Дарья Мороз, Игорь Верник, Виктория Шелягова, Мария Миногарова, Алексей Жидковский, Сергей Гилёв, Анастасия Уколова, Светлана Кузнецова, Елена Летучая, Аня Покров и многие другие.

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