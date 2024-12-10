По нему сходили с ума красавицы со всего СССР! Легендарный Третьяк получал тысячи писем: «Никакого разврата!»

«Их было очень много. По 50 в день!»Имя Владислава Третьяка знакомо даже далеким от спорта людям. Десятки трофеев и огромное количество личных наград, завоеванных многолетним голкипером ЦСКА и сборной СССР, прославили его на весь мир.
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