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В Европарламенте заявили, что Украина из-за гонений на УПЦ никогда не должна стать членом ЕС

В Европарламенте заявили, что Украина из-за гонений на УПЦ никогда не должна стать членом ЕС

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф во вторник, 31 октября, заявил, что Украина никогда не должна стать членом ЕС из-за войны Зеленского со священниками Украинской Православной Церкви (УПЦ), – сообщают СМИ.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Искали и нашли. Прекрасный ПОВОД, чтобы не принимать Зелю в ЕС...  Что? Гонения на Украинскую Православную Церковь? Нет. Не можно! ПРОТИВОРЕЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ...
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