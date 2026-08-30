Профессор Рабкин: давление США может перераспределить роли внутри НАТО

Заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада) Яков Рабкин выразил мнение, что торговое противостояние администрации президента США Дональда Трампа с Канадой может повлиять на распределение ролей внутри НАТО.
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