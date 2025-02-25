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Царьград

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Взрывы в Черкассах и Киеве: воздушная тревога охватила 11 областей Украины

Взрывы в Черкассах и Киеве: воздушная тревога охватила 11 областей Украины

В Черкассах и Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, захватившей 11 областей Украины, включая подконтрольные Киеву Херсонскую и Запорожскую.

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