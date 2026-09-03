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Регионы России

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В Адыгее возбуждено уголовное дело после падения ребёнка в обрыв в экстрем-парке

В Адыгее возбуждено уголовное дело после падения ребёнка в обрыв в экстрем-парке

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя после падения шестилетнего мальчика с высоты более 50 метров на территории экстрем-парка в поселке Каменномостский Майкопского района.

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