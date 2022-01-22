Правительство утвердило план мер против "омикрон"-штамма

Глава кабинета министров дал несколько специальных поручений отдельным ведомствам:- до 24 января Федеральный фонд обязательного медицинского страхования вместе со своими территориальными подразделениями и медицинскими страховщиками должен обеспечить передачу результатов экспертизы качества медицинской помощи пациентам с коронавирусом в региональные минздравы для оценки и оперативного реагирования;- в этот же срок Минздрав совместно с Минцифры подготовят и направят в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку;- до 1 февраля Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19.