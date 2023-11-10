«Перемены безопаснее…» – строки, которые всегда подтолкнут к верному решению

Рисунок карандашом: Maria Zeldis В ситуации,когда у живого человека(про мертвых не скажу – не знаю) есть выбор:все на фиг поменять,или оставить, как есть,как ни странно,безопаснее(да-да, именно безопаснее)выбирать перемены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии