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«Перемены безопаснее…» – строки, которые всегда подтолкнут к верному решению

«Перемены безопаснее…» – строки, которые всегда подтолкнут к верному решению

Рисунок карандашом: Maria Zeldis В ситуации,когда у живого человека(про мертвых не скажу – не знаю) есть выбор:все на фиг поменять,или оставить, как есть,как ни странно,безопаснее(да-да, именно безопаснее)выбирать перемены.

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