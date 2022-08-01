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Сверхмотивированный «Ахмат» особенно опасен дома

Сверхмотивированный «Ахмат» особенно опасен дома

В 4-м туре «Зенит» сыграет с «Ахматом». Будет это ли для питерцев обычный средний выезд? Свое мнение на этот счет в интервью «Спорт уик-энду» высказал обладатель Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин.

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