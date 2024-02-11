В Крыму призвали Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине

Замглавы комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского бизнесмена Илона Маска внести свой вклад в мирное урегулирования украинского конфликта и отключит ВСУ от системы Starlink.
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