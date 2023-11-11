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Нетаньяху отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

Нетаньяху отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не планирует возобновлять строительство поселений в секторе Газа по завершении военной операции, в планах только контроль в сфере безопасности.

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