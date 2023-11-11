Нетаньяху отверг возможность возобновления поселенческой деятельности в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не планирует возобновлять строительство поселений в секторе Газа по завершении военной операции, в планах только контроль в сфере безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии