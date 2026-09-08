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Царьград

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Аршинова заявила об изменении бюрократической нагрузки учителей

Аршинова заявила об изменении бюрократической нагрузки учителей

Алена Аршинова, депутат и первый зампред комитета Госдумы по просвещению, сообщила, что 40% педагогов почувствовали снижение бюрократической нагрузки после принятия закона.

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