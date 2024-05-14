Юрий Кузнецов13 мая генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали по подозрению в коррупции. С 2023 года он занимал пост начальника Главного управления кадров Минобороны РФ.
Что известно об арестованном генерале Миобороны Кузнецове
Комментарии
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Любовь Ткаченко
Жену высокопоставленного генерала также доставили в военно-следственное управление СКР, так как женщина в своё время исполняла служебные обязанности в Комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, Академии РВСН и других важных структурах Министерства обороны России.
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19 час.
Юрий Селиванов
Семейный подряд значит. И кроме всего у этого генерала камарилья роилась, сколько их?
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19 час.
Любовь Ткаченко
Подняли их рано утром в ДОМЕ метражом 3223м2, из дорогого красного кирпича, в Истринском районе, Московской области.
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19 час.
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