Что известно об арестованном генерале Миобороны Кузнецове

Любовь Ткаченко Жену высокопоставленного генерала также доставили в военно-следственное управление СКР, так как женщина в своё время исполняла служебные обязанности в Комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, Академии РВСН и других важных структурах Министерства обороны России.

Юрий Селиванов Семейный подряд значит. И кроме всего у этого генерала камарилья роилась, сколько их?