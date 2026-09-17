Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

An Eerily Quiet Summer Of No Riots. Is Bessent's NGO Crackdown Working?

An Eerily Quiet Summer Of No Riots. Is Bessent's NGO Crackdown Working?

An Eerily Quiet Summer Of No Riots. Is Bessent's NGO Crackdown Working? As summer enters its final days, attention turns to why early-year anti-ICE protests and riots in Minneapolis did not develop into a sustained nationwide wave of unrest comparable to the 2020 BLM riots.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым