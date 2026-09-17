An Eerily Quiet Summer Of No Riots. Is Bessent's NGO Crackdown Working? As summer enters its final days, attention turns to why early-year anti-ICE protests and riots in Minneapolis did not develop into a sustained nationwide wave of unrest comparable to the 2020 BLM riots.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым