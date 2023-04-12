Военное обозрение

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«Мы не такие!»: украинский язык в русских школах

«Мы не такие!»: украинский язык в русских школах

Источник: forpost-sevastopol.ru Скажи паляница! Удивлять у нас умеют. Сначала подведомственный Министерству образования и науки РУДН публично демонстрирует все прелести «украинства».

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