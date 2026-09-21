Навстречу ветру: 25 самых живописных дорог мира

Ветер в волосах, горизонты, растянувшиеся до бесконечности, и дорога, которая будто создана для того, чтобы мчатся по ней вдаль, не оглядываясь назад.
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