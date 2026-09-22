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Шоу-бизнес: 10 лет скрывала роман с Учителем, ушла от Тройника и полетела в космос: Почему Юлия Пересильд не замужем

Шоу-бизнес: 10 лет скрывала роман с Учителем, ушла от Тройника и полетела в космос: Почему Юлия Пересильд не замужем

Сейчас Юлию Пересильд знают как первую актрису, побывавшую в космосе на съемках фильма. Однако ее карьеру можно было назвать успешной еще задолго до этого: чего только стоят ее героини в «Крае» и «Битве за Севастополь».

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