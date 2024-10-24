Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией

АЛ

Александр Ляхов

Открыли КПП, закрыли КПП, снова открыли. Какие-то игры. Разорвали связи с Россией, ну и живите как хотите. Не получается. Кушать хочется. А без России ни как. Как в 1917 году отделились начались проблемы с едой. Четыре войны замутили 1918, 1920, 1939, 1041. Опять замутят войнушку, иначе дядя СЭМ кормить не будет.