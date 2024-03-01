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В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США

В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США

АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами, заявил РИА Новости председатель турецкой партии «VATAN» («Родина») Догу Перинчек.

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