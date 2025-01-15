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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Мы невероятно сожалеем»: создатели Path of Exile 2 извинились за утечку данных иг...

«Мы невероятно сожалеем»: создатели Path of Exile 2 извинились за утечку данных иг...

«Мы невероятно сожалеем»: создатели Path of Exile 2 извинились за утечку данных игроков и раскрыли масштаб трагедииРазработчики фэнтезийного ролевого экшена Path of Exile 2 из новозеландской студии Grinding Gear Games (GGG) раскрыли масштабы недавней хакерской атаки, из-за которой оказались взломаны как минимум 66 аккаунтов игроков.

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