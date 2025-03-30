БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • alik3456 Джексон
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De Morgen: Украина не готова соблюдать «зерновую сделку»

De Morgen: Украина не готова соблюдать «зерновую сделку»

ВСУ наплевали на переговоры в Эр-Рияде и не прекращают атаки дронов в Черном море Константин Ольшанский Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Россия ждет выполнения своих условий, чтобы немедленно возобновить «зерновую сделку».

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