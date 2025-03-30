De Morgen: Украина не готова соблюдать «зерновую сделку»

ВСУ наплевали на переговоры в Эр-Рияде и не прекращают атаки дронов в Черном море Константин Ольшанский Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Россия ждет выполнения своих условий, чтобы немедленно возобновить «зерновую сделку».