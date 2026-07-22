Fox: осуждённый за убийство в США мигрант подал в суд на Трампа

Нелегальный мигрант, отбывающий в США длительный срок за убийство, подал в суд на Трампа за упоминание его дела во время предвыборной кампании с требованием компенсации в размере $75 млн, сообщил телеканал Fox News.
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