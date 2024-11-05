Кабмин не поддержал проект о «заграничном» получении российского гражданства

Законопроект, предлагающий разрешить подавать заявление на получение российского гражданства отказавшимся от него лицам без обязательного проживания на территории страны, не встретил поддержки со стороны правительства России.
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