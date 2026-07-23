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Девять лет «амбулаторного брака» и двойная трагедия на прощании: как Юлия Рутберг проводила Анатолия Лобоцкого

Девять лет «амбулаторного брака» и двойная трагедия на прощании: как Юлия Рутберг проводила Анатолия Лобоцкого

В декабре 2025 года театральный мир простился с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актер, отдавший сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского более сорока лет, ушел на 67-м году жизни после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

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