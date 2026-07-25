В Испании из-за лесных пожаров эвакуированы десятки тысяч жителей в районе Мадрида

В нескольких населённых пунктах долины реки Тьетар, расположенной на территории испанских автономных сообществ Мадрид и Кастилия и Леон, эвакуированы порядка 70 тысяч человек из-за масштабных природных пожаров.
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