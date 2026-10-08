Страдающая от неизлечимой болезни Селин Дион упала на концерте в Париже

Несколько лет назад у Селин Дион выявили серьезное заболевание. Певица боролась не только за то, чтобы продолжать петь и выступать, но и за саму возможность жить полноценной жизнью.
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