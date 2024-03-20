Возвращение традиции. Зачем в парке "Изумрудный" построят павильон для шахмат

Объект хотят построить к лету, чтобы принять там очень престижный турнир – Суперфинал чемпионата России по шахматам Современный и удобный шахматный павильон хотят построить в барнаульском парке "Изумрудный" летом 2024 года.
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