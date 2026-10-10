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Экс-игрок «Ливерпуля» Томпсон перед матчем с «Ман Сити»: «Они должны быть сурово наказаны, если вина доказана. Их игроки будут предельно мотивированы, но наши болельщики – особенные»

Экс-защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон считает, что игроки «Манчестер Сити» будут предельно мотивированы после того, как их клуб признали виновным в финансовых нарушениях.

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