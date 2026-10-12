Коллектив Центра культуры и искусства сердечно поздравляет с Юбилейным Днём рождения Атарщикова Владимира Терентьевича! Уважаемый Владимир Терентьевич! От всей души поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем! Для всех нас Вы — не просто талантливый музыкант и блестящий артист, но и прекрасный руководитель и очень хороший, светлый человек.
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