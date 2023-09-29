Россия перехватывает инициативу на фронте: тревожный звоночек для Зеленского

"Тревожный звоночек" для Зеленского — Россия перехватывает инициативу на фронте. ВСУ с трудом и огромными потерями продавили российкую оборону в отдельных местах, но до сих пор не одержали никаких значительных побед, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.