Зеленский готовит новый план

Об этом он объявил в видеообращении, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».Туда войдут меры в области безопасности, энергетики, вооружений, вопросы производства оружия, взаимодействия с другими странами и пр.
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