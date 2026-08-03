📷❗️Первые пуски крылатых ракет Tomahawk с японского эсминца JS Chokai Морские силы самообороны Японии провели первые боевые стрельбы крылатыми ракетами Tomahawk с ракетного эсминца JS Chokai типа Kongo.
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📷❗️Первые пуски крылатых ракет Tomahawk с японского эсминца JS Chokai Морские силы самообороны Японии провели первые боевые стрельбы крылатыми ракетами Tomahawk с ракетного эсминца JS Chokai типа Kongo.