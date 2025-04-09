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Военное обозрение

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Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Торским на Красно-Лиманском направлении

Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Торским на Красно-Лиманском направлении

Российские войска зашли в село с северной и восточной стороны.

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