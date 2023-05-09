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РФС и клубы РПЛ поздравили болельщиков с Днем Победы

Клубы Мир РПЛ опубликовали сообщения в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. РФС: «С Днем Победы!» РПЛ: «Помним и гордимся » «Зенит»: «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся!» «Спартак»: «Футбольный клуб «Спартак Москва» поздравляет всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Вечная память павшим героям и низкий поклон ветеранам!» ЦСКА: «С Днем Великой Победы! Низкий поклон ветеранам, чей бессмертный подвиг навсегда в нашей памяти и в наших сердцах!» «Локомотив»: «С Днем Победы!» «Динамо»: «С Днем Победы! Футбольный клуб «Динамо» поздравляет всех с праздником великой Победы! В этот день, 9 мая, мы вспоминаем и благодарим тех, кто смог защитить нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

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