Следующей под удар ракетами ATACMS может попасть Ростовская область

Недавно, в ночь на 19 ноября, украинские военные впервые применили американские дальнобойные ракеты ATACMS по признанной международным сообществом территории России, нанеся удар по объекту в Брянской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии