Алтайские депутаты прокомментировали призыв снести памятник "Алеша" в Болгарии

Депутат АКЗС Максим Банных считает, что снести "Алешу" - это то же самое, что стереть память о жертвах войны Алтайские депутаты высказались резко против инициативы коллег из болгарского города Пловдива демонтировать памятник "Алеша", прообразом которого стал уроженец Алтайского края.
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