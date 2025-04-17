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В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

Прошлая пятница, 11 апреля, стала одним из самых холодных дней в Сочи за последнее десятилетие. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Павел Силкин, пишет ТАСС.

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